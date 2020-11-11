Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ:“İlla Cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurun. Daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağı

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ:“İlla Cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurun. Daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağı

Özdağ açıklama

( ANKARA )yla ihanet ettiniz” ANKARA

Vatansever Anayasa Taslağı Anayasa Yasa Taslağı Milletvekili 


- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “İlla Cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurun. Daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz” dedi.
Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte TBMM’de açıklama yaptı. Özdağ, FETÖ sızma konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i uyardığını söyleyerek, Kavuncu’nun Genel İdare Kurulu ve Divan’a seçildiğini ifade etti.
Özdağ, İYİ püartei Genel Başkanı Akşener’in 2018 genel seçiminden önce iki kişiye talimat vererek, Genel İdare Kurulu’ndan hasbersiz CHP ve Saadet Partisi ile konuşup bir anayasa hazırlığı içinde olduğuna işaret ederek, “İbrahim kaboğlu adres gösterdi. Aytun Çıray’ı aradım. ‘Haberim yok, sizin var mı HDP ile anayasa mı hazırladık’ dedim,. Sonra döndüm Erozan ile konuştum. Kendisi bizim parti adına katılmış. Kaboğlu’na sordum. ‘Evet katıldı’ dedi” ifadelerini kullandı. Özdağ şunları kaydetti: “İki haftada bir hazırlanan anayasa taslağı seçimin ikinci kura kalması durumunda açıklanacakmış Akşener’e sesleniyorum; HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değildir. İYİ Parti babanızın çiftliği değil, Divan’da savunur, bizi ikna edersiniz. Genel İdare Kurulu’dan alınacak karara doğrultusunda hareket edilir. İlla Cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurun. Daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz. Anayasanın değiştirilmesi teklif edilmesi yasak olan iki ve üçüncü maddeler değiştirilmiş, Atatürk milliyetçiliği çıkarılmış. Üçüncü maddeden Türkçe çıkarılmış, resmî dil Türkçedir denilmiş. Sayın Akşener 2011 konuşmanızda ilk dört maddenin değiştirilmesine ‘hayır’ demiştiniz. Cumhurbaşkanı olmak için her türlü tavize hazır mıydınız, buna ses çıkarmadınız. Üniter yapı temel sorunlar nelerdir deniliyor. Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Yusuf Halaçoğlu, Ali Türkşen ile yol yürümek isteyen Akşener’in Bahadır Erdem ısrarı bu anayasa taslağını anlaşılır hale getirdi. Bu Anayasa’da Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılması ve 20-25 bölgesel yönetimi ayrılması gerektiği ifade ediliyor.” Özdağ, kendisinin Kavuncu’nun FGEİTÖ iltisakını açıkladığı gerekçesiyle Disipline sevk edildiğini söyleyerek, Disiplin Kurulu’nun Cuma günü toplanacağını ve kendisinin ihraç talebi olduğunu ifade etti.
(AUÖ-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement