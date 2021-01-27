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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok, kimse endişe etmesin”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok, kimse endişe etmesin”

Akşener açıklama

( ANKARA ) ANKARA

İktidar 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok, kimse endişe etmesin” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.
Akşener, ‘Mart 2020'den sonra alınan kredilerin geri ödeme süreleri bir yıl uzatılsın, bu nedenle doğacak faizi de Hazine karşılasın’ talebini yineleyerek, "Biz diyoruz ki ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü, bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde Hazine tarafından karşılansın” ifadelerini kullandı.“Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok" diye devam eden Akşener, "Tüm olanlara rağmen kimse umudunu yitirmesin, kimse endişe etmesin. Her zaman söylüyorum Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye kaynakları olan bir ülkedir. Türkiye zengin, güçlü ve mutlu olmak için ihtiyacı olan her şeye sahip olan bir ülkedir" dedi.
İktidara geldiklerinde milletin yeniden iktidar olacağını söyleyen Akşener, “Biz geleceğiz, milletimiz yeniden iktidar olacak. İşte milletimiz, bu gerçeği gördüğü için sokaklarda yolumuzu kesip bizimle dertleşiyor. İşte milletimiz, bu gerçeği gördüğü için İYİ Parti her geçen gün büyüyor. İşte bu gerçeği gördüğü için artık millet, bizi çağırıyor" diye konuştu.

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