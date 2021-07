-Serpil Bakkal, röp.

( KIRIKKALE ) İstifa eden CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Bakkal: "Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim" KIRIKKALE



- CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Bakkal, CHP’de yanlış giden bir oluşumun içerisinde görev almak istemediğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Serpil Bakkal görevinden istifa etti. E-Devlet üzerinden parti üyeliğinden de istifa eden Bakkal, CHP içerisinde yanlış giden bir oluşumun içerisinde yer almak istemediğini söyledi.



2020 yılının mart ayında seçimle CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine geldiğini belirten Bakkal, “Bu görevim süresince genel merkezden ve örgütümden verilen her türlü görevi tamamladım. Son zamanlar gelişen bazı olaylar karşısında bu oluşumun içinde görev almak istemiyorum. Kendi kararımla gidip istifamı verdim. 15 Temmuz itibarıyla genel merkeze istifamı elden verdim. Neden istifa ettiğimin gerekçelerini yazarak bildirdim. Son zamanlarda oluşan örgütümden destek alamamam, çalışmalarımda zorlandığım için bu kararı vermek zorunda kaldım” dedi.

"Siz yoksanız biz de burada olmayız diyenler var"Hem görevinden hem de CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade eden Bakkal, istifadaki en büyük etkenin CHP’de yanlış giden bir oluşumun içerisinde görev almak istememesi ve rahat çalışamaması olduğunu dile getirerek, "Ya arkamdan çekildim ya paçamdan çekildim, kendi istediğim gibi görev yapamadım. Üyelerimi de, kadın kolları ilçe başkanlarını ben çok çalışarak atadım. 'Sizinle çalışmak için biz bunu kabul etmiştik. Ama siz yoksanız biz de burada olmayız' diyen ilçe başkanlarım var" diye konuştu.

"Özel eşyalarımı dahi alamadım"Parti binasındaki odasından özel eşyalarını da alamadığını aktaran Bakkal, “İstifamı ettikten sonra il yöneticisi arkadaşımı çağırarak tutanak tutarak partimin anahtarını, odamın anahtarını, dolaplarımın anahtarını teslim etmeme rağmen henüz özel eşyalarımı alamadım. İstifa ettikten sonra ben partiye gitmek istemedim. Arkadaşıma görev verdim benim odamı açıp özel eşyalarımı alması için ama kapının anahtarları değiştiği için o da eşyalarımı alamadı. Şu an özel eşyalarımı da alamadım. Şu an itibarıyla da hiçbir partiye geçiş söz konusu değil. Ama siyasete noktayı koymadım, inşallah ileriki dönemlerde sahalarda çalışmayı ben çok seviyorum” şeklinde konuştu.