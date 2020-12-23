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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Sözleşmesi karşıtı kitapçıklar TBMM’de dağıtıldı

İstanbul Sözleşmesi karşıtı kitapçıklar TBMM’de dağıtıldı

Kitapçıktan görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Feminizm Bild 


-. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun iptal edilsin. Erkeklere negatif ayrımcılığa son verilsin’ başlıklı kitapçıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerine dağıtıldı. Bir dernek tarafından gönderildiği öğrenilen Kitapçıkta, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına destek bildirisi yer alıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin milli güvenlik sorunu haline geldiği iddia edilerek, 6284 sayılı kanunun alile hukukundaki sorunların ana kaynağı olarak ifade ediliyor. Kitapçıkta, resimlerle ve grafiklerle açıklama yapılıyor. Aile Koruma Kanunu eleştirilerek, feminizm ana hatlarıyla anlatılıyor ve İstanbul Sözleşmesi’nin neden iptal edilmesi gerektiği anlatılıyor. (AUÖ
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