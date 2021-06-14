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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenle uçağa binmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gittiİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından "TC - TUR" uçağıyla saat 15.00'te Brüksel'e hareket etti.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.Brüksel'de yarın yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımının ardından Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 15 - 16 Haziran'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Basın Toplantısı Toplantı Çağa Başkent 

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