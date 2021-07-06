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İnce’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: “Neden beni sattınız”
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İnce’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: “Neden beni sattınız”

İnce’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: “Neden beni sattınız”

Parti açılışından detaylar

Televizyon Asad Entrika Genel Başkan Muhalefet 

-Kurdele kesimi
-İnce’nin konuşması

( TEKİRDAĞ )- “Ak koyun karakoyun çıksın ortaya”- “Neden bana oy vermediniz” TEKİRDAĞ

- Partisinin il başkanlığı açılışı için Tekirdağ’a gelen Muharrem İnce, eski yol arkadaşı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na atıfta bulunarak, “Neden beni sattınız” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine geldi. Parti binası önünde konuşan İnce, sert sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. İnce burada yaptığı açıklamada, “Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar. Kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Televizyona çıkartma diyor. Ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence oy vermedi bunlar. Vermedi bunlar oy. Bana diyor ki CHP’den neden ayrıldın. Ya hanginizin benim kadar emeği var. 42 senedir mücadele ettim. Pes ettim artık. Sizin entrikalarınızla uğraşamam dedim. Hem muhalefeti hem de iktidarı sandığa gömmek için yola çıktım. Ben CHP'liyim CHP'den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti'ye gitmez ama bu CHP de artık Atatürk'ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı' diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir” dedi.
“Kazanacağım diye korktular” Kılıçdaroğlu’ndan özel bir ricası olduğunu da dile getiren İnce, “Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski genel başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız. Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz. Neden bana sonuçları vermediniz. Neden bana oy vermediniz. Ge bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce’yi mağdur etmiş. Kim Muharrem İnce’ye haksızlık yapmış. Kazanacağım diye partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya” dedi.
Konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanlığının açılışı yapıldı. (HLD-
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