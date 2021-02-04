İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “İstanbul’da gözaltına alınan 159 kişiden 79’unun terör örgütleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir”



- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul’da gözaltına alınan 159 kişiden 79’unun terör örgütleri ile irtibatlı olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarda gözaltına alınan şüphelilerin birçoğunun terör örgütleri ile bağlantıları olduğunu söyledi.



Çataklı, “4 Ocak’tan bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2’si tutuklanmış, 108’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390’ı ise serbest bırakılmıştır. Hala İstanbul’da 28 kişinin işlemleri Emniyet Müdürlüğümüzde devam etmektedir. 4 Ocak’tan bu yana gözaltına alınan 45 kişiden 22’sinin başta MLKP, TKP/Kıvılcım, DEV-PAR olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı irtibatlı oldukları tespit edilmiştir" dedi.

2 Şubat’ta İstanbul’da gözaltına alınan 159 kişiden 79’unun başta DHKP-C, PKK, KCK, FETÖ, PYD, MLKP terör örgütleri ile irtibatlı olduklarının tespit edildiğini açıklayan Çataklı, "2 Şubat’ta yine İstanbul’da gözaltına alınan 105 kişinin 52’sinin başta MLKP, PKK/KCK, DHKP-C olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir" diye konuştu.

Çataklı, "Diğer illerimize baktığımızda da yine Ankara’da gözaltına alınan 83 kişiden 28’sinin başta DHKP-C, PKK/KCK olmak üzere terör örgütleri ile irtibattı oldukları tespit edilmiştir. 3 Şubat’ta İzmir’de gözaltına alınan 51 kişiden 39’unun az önce saydığımız terör örgütleriyle irtibattı oldukları tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.



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