Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “İstanbul’da gözaltına alınan 159 kişiden 79’unun terör örgütleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir”

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “İstanbul’da gözaltına alınan 159 kişiden 79’unun terör örgütleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir”

Çataklı’nın Açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Adli Kontrol Akalan Toplantı Irak Trol 


- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul’da gözaltına alınan 159 kişiden 79’unun terör örgütleri ile irtibatlı olduklarının tespit edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarda gözaltına alınan şüphelilerin birçoğunun terör örgütleri ile bağlantıları olduğunu söyledi.

Çataklı, “4 Ocak’tan bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2’si tutuklanmış, 108’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390’ı ise serbest bırakılmıştır. Hala İstanbul’da 28 kişinin işlemleri Emniyet Müdürlüğümüzde devam etmektedir. 4 Ocak’tan bu yana gözaltına alınan 45 kişiden 22’sinin başta MLKP, TKP/Kıvılcım, DEV-PAR olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı irtibatlı oldukları tespit edilmiştir" dedi.
2 Şubat’ta İstanbul’da gözaltına alınan 159 kişiden 79’unun başta DHKP-C, PKK, KCK, FETÖ, PYD, MLKP terör örgütleri ile irtibatlı olduklarının tespit edildiğini açıklayan Çataklı, "2 Şubat’ta yine İstanbul’da gözaltına alınan 105 kişinin 52’sinin başta MLKP, PKK/KCK, DHKP-C olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir" diye konuştu.
Çataklı, "Diğer illerimize baktığımızda da yine Ankara’da gözaltına alınan 83 kişiden 28’sinin başta DHKP-C, PKK/KCK olmak üzere terör örgütleri ile irtibattı oldukları tespit edilmiştir. 3 Şubat’ta İzmir’de gözaltına alınan 51 kişiden 39’unun az önce saydığımız terör örgütleriyle irtibattı oldukları tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı