İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Tepe Üs Bölgesinde ‘güvenlik toplantısı’ düzenlendi

-Helikopterin gelişi

-Bakanın helikopterden inmesi

-Bakan soylunun karşılanması

-Bakan soylunun mevzileri gezmesi

-Jandarma komutanın tarafından bakan soyluya brifing verilmesi

-Bakan soylunun askerlerle sohbet etmesi

-Karşılama mangasından görüntüler

-Güvenlik toplasından görüntüler



( BİTLİS ) - Sehi Ormanları göbeğinde güvenlik toplantısı- BİTLİS



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Bitlis’teki Sehi Ormanları bölgesindeki 2015 rakımlı Gazi Tepe Üs Bölgesinde ‘güvenlik toplantısı’ yapıldı. Sabah saatlerinde uçakla Muş’a gelen ve oradan helikopterle Bitlis’e geçen Bakan Süleyman Soylu ve beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gazi Tepe Üs Bölgesine geçti. Üs bölgesindeki mevzileri gezerek askerlerle bir araya gelen Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey’den de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mevzideki askerlerle bir süre sohbet ederek onlara moral veren Bakan Soylu, daha sonra ilgili birimlerin katılımıyla basına kapalı olarak güvenlik toplantısı düzenlendi.

Bakan Soylu, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabında “Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanlarının göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesinde Güvenlik Toplantımızı gerçekleştiriyoruz” paylaşımında bulundu. (VO-MSA-Y)

