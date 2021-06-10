İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti

--şeref defterinin imzalanması

--görüşmeden genel ve detay görüntüler



( ANKARA ) -. ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i bakanlık makamında kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i bakanlık makamında kabul etti. Resmi karşılama töreni ile karşılanan Kazakbaev, ardından Bakan Soylu'nun eşliğinde şeref defterini imzaladı. Soylu ile Kazakbaev, fotoğraf çekiminin ardından görüşme gerçekleştirdi. (ALİ-

