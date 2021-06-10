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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i kabul etti

-karşılama töreninden görüntüler

Çekim Bakanlık 

--şeref defterinin imzalanması
--görüşmeden genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) -. ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i bakanlık makamında kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'i bakanlık makamında kabul etti. Resmi karşılama töreni ile karşılanan Kazakbaev, ardından Bakan Soylu'nun eşliğinde şeref defterini imzaladı. Soylu ile Kazakbaev, fotoğraf çekiminin ardından görüşme gerçekleştirdi. (ALİ-
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