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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
HATAY - İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme

HATAY - İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme

- Toplantının yapıldığı salo - İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat'ın konuşmasıİYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme: - "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Biz de istifasını biraz önce duyduk. Hayırlı olsun. Zaten vicdanlarda istifa etmişti"HATAY (AA) - İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partilerinden istifasına ilişkin, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Biz de istifasını biraz önce duyduk. Hayırlı olsun. Zaten vicdanlarda istifa etmişti." dedi.
Sunat, beraberindeki heyetle Hatay Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde, kentte vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sıkıntıları dinleyip çözüm önerileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Hatay 'ın tarım, sanayi ve turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Sunat, kentin bu alanlarda 2011 yılından sonra Türkiye ortalamasına göre küçüldüğünü savundu.Sunat, bir gazetecinin, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Partiden istifasına ilişkin sorusuna, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Biz de istifasını biraz önce duyduk. Hayırlı olsun. Zaten vicdanlarda istifa etmişti. Hayırlı uğurlu olsun." yanıtını verdi.Ziyarette milletvekilleri ve partililer de yer aldı.

İstifa Tarım Sivil Toplum 

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