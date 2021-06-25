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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Bakanlar Gül ve Elvan, ziyaretlerde bulundu

GAZİANTEP - Bakanlar Gül ve Elvan, ziyaretlerde bulundu

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın karşılanması - Bakanlar Gül ve Elvan'ın valiliği ziyaret etmesi - Valilik Şeref Defteri'nin imzalanması - Vali Davut Gül ile basına kapalı görüşme yapılması - Bakanlar Gül ve Elvan'ın valilik binasından ayrılmaları - Bakanlar Gül ve Elvan'ın Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçmeleri - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın özel defteri imzalamasıBakanlar Gül ve Elvan, Gaziantep 'te ziyaretlerde bulunduGAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.Gül ve Elvan, ilk olarak Valiliğe ziyarette bulundu. Burada Şeref Defteri'ni imzalayan bakanlar, daha sonra Vali Davut Gül ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.İki bakan daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçerek Başkan Fatma Şahin'den kente ilişkin bilgi aldı.Gül ve Elvan, son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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