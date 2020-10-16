Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yı
( ANKARA - ARŞİV) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.
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