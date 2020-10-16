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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay ile 10

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay ile 10

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Polis Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-şahısların görüntüsü

( ANKARA - ARŞİV-EK) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi.
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