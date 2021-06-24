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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla vapurda balık ekmek yedi

Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla vapurda balık ekmek yedi

-Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlarla sohbet etmesi

Kanaat Önderleri Esnaf Toplantı Naat Balık Ekmek 

--İşyerlerini gezmesi
--detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlar ve kanaat önderleri ile yaptığı toplantının ardından Hereke‘de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, vapurda vatandaşlarla balık ekmek yedi. Bir dizi programa katılmak ve ziyaretlerde bulunmak için Kocaeli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hereke‘de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hereke halısı dokumacılığı yapan bir iş yerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra bölgedeki iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra balıkçılarla bir araya gelmek ve deniz salyasıyla ilgili incelemelerde bulunmak için vapuru ile Karamürsel ilçesine gitti. Vapurda vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, balık ekmek yedi. (MK-GY
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