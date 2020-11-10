Ersoy: '(Atatürk) Almayı değil üretmeyi, zirveye çıkmayı değil onu aşmayı bütün planlarının temeline yerleştirmiştir' - ANKARA
Ersoy: "(Atatürk) Almayı değil üretmeyi, zirveye çıkmayı değil onu aşmayı bütün planlarının temeline yerleştirmiştir" - ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliği - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı.
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