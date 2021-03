- Yeniden Refah Partisi, Aylık Olağan İl Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan “Bizim Kıbrıs sorunumuz 1974’te sona ermiştir” dedi.

Toplantıda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gelecek Partisi Hatay İl Başkan Yardımcısı Murat Arıcı’nın Yeniden Refah Partisine geçtiğini duyurdu. “28 Şubat başörtüsünden, ilticadan dolayı olsaydı en güçlü 28 Şubat’ı Suudi Arabistan’da yaparlardı” 28 Şubat darbesinin nedenleri ile ilgili konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan “28 Şubat Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi 28 Şubat darbesi Türkiye’de başörtüsünden, gericilikten şeriat gelecek korkusundan, Başbakanlık konutundaki iftar yemeğinden dolayı yapılmadı. 28 Şubat darbesi Erbakan Hocamızın ve 54. Hükümet’in ekonomi ve dış politika alanında atmış olduğu adımların, dış güçlerin oyunlarını bozan adımlar olduğu için yapıldı. Dış güçler tarafından tertip edildi, senaryosu yazıldı ve gerçekleştirildi.

Zaten bizimde her fırsatta söylediğimiz gibi 28 Şubat başörtüsünden, ilticadan dolayı olsaydı en güçlü 28 Şubat’ı Suudi Arabistan’da yaparlardı. Türkiye’de uygulanmasının sebebi, Türkiye’de uygulanmaya başlanan planların ve ekonomik reformların dış güçlerin planına uymaması” ifadelerini kullandı. 28 Şubat darbesinden sonraki süreci değerlendiren Erbakan, Darbe girişiminin etkisi birçok açıdan devam ettiğini söyledi.



Birçok darbe mağdurunun haklarının iadesi ve iadeyi itibar meselesine de değinen Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın hakkında da iadeyi itibar çalışmalarının başlatılması gerektiğini söyledi.



“Bizim Kıbrıs sorunumuz 1974’te sona ermiştir” Kıbrıs konusunda Türkiye’yi, İngiltere’nin oyunlarına gelmemesi konusunda uyaran Fatih Erbakan, “İngiltere Dışişleri Bakanı’nın, Kıbrıs a yaptığı ziyaretlerde sözüm ona yeni bir çözüm planı sunmaktadır. Medya’da bu çözüm planının bazı detayları ortaya çıktı. 2 devletli konfederasyon deniyor. Burada biz İngiltere’nin asıl planını bilen insanlar olarak, tamamen bir kelime oyunu olduğunu söyleyebiliriz. İki devletli konfederasyon ama bakanlar kurulu ortak, parlamentosu ortak, ama dış temsil tek elden yapılıyor. Dolayısı ile adı iki devlet ama fiilen tek devlet. Peki, söz sahibi olan kim tabi ki Rumlar. İngiltere’nin planına göre Konfederasyon Parlamentosu 36 üyeden oluşuyor 24’ü Rum. Konfederasyonun Bakanlar Kurulu 9 Bakandan oluşuyor 6’sı Rum 3’ü Türk. Bu anlaşma kapsamında 10 yıl sonra garantör ülkelerin asker bulundurma 1960'ları 1970'leri hatırlayın neler yaşamıştı oradaki halk hatırlıyoruz. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değil. Kıbrıs sorunu deyip duruyorlar 1974’ten beri 2 ülkenin vatandaşları barış içinde yaşıyorlar. Bizim Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur. Bizim Kıbrıs sorunumuz 1974 Barış Harekâtı ile sona ermiştir” ifadelerini yer verdi. Bizim Kıbrıs ile ilgili tek sorunumuz Türki ve Müslüman ülkelerin Kuzey Kıbrıs’ı tanımaması. Başta Kardeşimiz Azerbaycan devleti olmak üzere Türki Cumhuriyetlerin, Müslüman ülkelerin Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmi olarak tanıması için an önce çalışmaların bir an önce başlatılması gerekir. Gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Hatay İl Başkan Yardımcısı Murat Arıcı'nın Yeniden Refah Partisine geçtiğini duyurdu ve rozetini bizzat kendisi taktı. (ÖMR-BC -



