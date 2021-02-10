Destici:“ Yunanistan ile uzun süredir hiç birinin sebebi olmadığımız, Yunanistan ‘in ise birilerinin taşeronu olarak rol aldığı sıkıntıları yaşıyor. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu problemlerin tümünü çözecek gü

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( ANKARA ) Destici:“(Miçotakis açıklamalar) Yunanistan ile uzun süredir hiç birinin sebebi olmadığımız, Yunanistan ‘in ise birilerinin taşeronu olarak rol aldığı sıkıntıları yaşıyor. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu problemlerin tümünü çözecek güce ve kudrete sahiptir”- “Bir takım çevreler tarafından fırsata çevrilmiştir, burada Türkiye kamplara ayrılmaya, çatıştırmaya çalışılmaktadır. Boğaziçi veya herhangi bir eğitim kurumu siyasetçilerin propaganda veya kavga sahasına dönüştürülmemelidir. Terör örgütleri veya LGBT gayri ahlaki toplulukların gösteri alanına hiç dönüştürülmemelidir”- ANKARA



- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara milletvekili Mustafa Destici, “Yunanistan ile uzun süredir hiç birinin sebebi olmadığımız, Yunanistan ‘in ise birilerinin taşeronu olarak rol aldığı sıkıntıları yaşıyor. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu problemlerin tümünü çözecek güce ve kudrete sahiptir” dedi.

Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Destici, kovid 19 vaka sayılarında yükselmeye başladığını belirterek, ölüm oranlarında düşüşe dikkat çekti. Destici, “Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum, hastalarımıza acil şifalar niyaz ediyordum ve sağlık çalışanlarımızsa yürekten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ‘Stratejik dış politika hedefimiz Kıbrıs’taki Türk işgalini sona erdirmektir’ sözlerine değinen Destici, “Uzun yıllar önce, Yunan politikacıların Türkiye’yi hedefe alan açıklamaları siyaset ve diplomasi çerçevesinde değerlendirmekten vazgeçtik. Benzer açıklamalar bazen beceriksiz politikacıların kendi ayıplarını örtmek için hayali bir Türkiye tehdidi, bazen Anadolu’yu işgal etmeye kalkıp, Ege’nin derin ve serin sularında uyandıkları rüyanın kuyruk acısı, bazen aşırı alkolün neden olduğu anlaşılan toplum nüfuslarının iki katı olan insanın yaşadığı İstanbul’u almaya geldikleri uyarısı, bazen de Türkiye’yi Akdeniz’deki haklarından mahrum etmek isteyen küresel emperyalist güçlerin kuklası ve yancısı olarak karşımıza çıkıyor. Yunanistan ile uzun süredir hiç birinin sebebi olmadığımız, Yunanistan ‘in ise birilerinin taşeronu olarak rol aldığı sıkıntıları yaşıyor. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu problemlerin tümünü çözecek güce ve kudrete sahiptir. Yunanistan ile yaşayıp çözemediğimiz bir tane bile probleme rastlayamazsınız” şeklinde konuştu.

Destici, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere değinerek, “Mevcut meri kanunlara göre atama yapılmıştır. İlk atama mıdır? Hayır. Hiçbir yerde böyle bir tepki verilmezken, sadece Boğaziçi’nde bu tepkinin verilmesi acaba ile sadece Boğaziçi elitizmi ile açıklanabilecek midir? Bu bir takım çevreler tarafından fırsata çevrilmiştir, burada Türkiye kamplara ayrılmaya, çatıştırmaya çalışılmaktadır. Boğaziçi veya herhangi bir eğitim kurumu siyasetçilerin propaganda veya kavga sahasına dönüştürülmemelidir. Terör örgütleri veya LGBT gayri ahlaki toplulukların gösteri alanına hiç dönüştürülmemelidir” dedi.

Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu kararına ilişkin Destici, mahkeme kararına saygılı olduklarını söyledi.



Destici, ilk astronot Ali Kuşçu önerisinde bulundu. (AUÖ-BC -



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