Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ukrayna ile FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelede eşgüdümümüz güçlendirme konusunda mutabıkız”

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( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Salgınla mücadelede Türkiye Ukrayna halkının yanındadır”- “Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladık” İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan, “Ukrayna’nın egemenliğinin Kırım dahil toprak bütünlüğünü hep destekledik destekleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısında geçti. İki lider ortak açıklama yaptı. “Küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladık” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; “Bugün geren ikili gerekse heyetler arası ardından dar kapsamlı yapmış olduğumu görüşmelerde gerçekten Türkiye, Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik. Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 8. Toplantısı vesilesiyle Kiev’i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan Sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinlerde bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır. Bugün değerli dostumla önce ikili, bilahare heyetler arası yapılan görüşmelerde ikili ilişkileri gündemdeki konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinden, eğitim işbirliğine, turizmden sağlık işbirliğine geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari işbirliğimizi yeni seviyelere taşımam konusundaki karşılıklı iradelerimizi temin ettik. Malum Kiev’i ziyaretimizde ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenskiy ile hem fikiriz. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimleri kapsamında aldığımız önlemlere itimadını açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu.

“FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelede eşgüdümümüzü güçlendirme konusunda mutabıkız” Türkiye Ukrayna halkının yanında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “ Görüşmelerimizde belirttiğim gibi salgınla mücadelede Türkiye Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme ve suçluların karşılıklı iade konularını ele aldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelede eşgüdümümüzü güçlendirme konusunda mutabıkız” dedi.

“Türkiye Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır” Türkiye Ukrayna’yı istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bu çerçevede Ukrayna’nın egemenliğinin Kırım dahil toprak bütünlüğünü hep destekledik destekleyeceğiz. Türkiye Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insanı bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamlarıyla desteğimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi ve Kiev’de cami inşası kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Bugün bu çalışmalarla ilgili son durumu değerlendirdik” şeklinde konuştu.

Erdoğan: “Sayın devlet başkanı bize Ukrayna’nın doğusundaki güncel durumu da aktardı. Burada 27 Temmuz’dan bu yana sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına bizde elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Bu süreçte başkanlığı iki dönemdir büyükelçilerimizle yürütülen AGİT gözlem misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor kıymetli dostuma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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