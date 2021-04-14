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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

İftardan fotoğraflar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Emine Erdoğan'dan detay

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk ziyaretinde bir vatandaşın evine konuk oldu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'da bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanın ikinci iftarını konuk olduğu evin sakinleri ile yaptı. 3 çocuklu ailenin evine iftar öncesi giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, aile fertleri ile sohbet etti. Erdoğan ailesi, iftar saati geldiğinde aile birlikte yer sofrasında iftarlarını açtı. Yemeğin ardından aileyle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti. (DY-ÖZ-Y)
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