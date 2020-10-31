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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik'

Erdoğan'ın açıklamaları

Kurtuluş Savaşı Nakit Desteği Saldırı İstiklal 

-detaylar

( VAN -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik"-"Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz"-"Ekonomimizi bir yandan korona virüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz"-"40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk" VAN

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

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