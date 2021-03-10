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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Temel Atma Töreni Zorunlu Eğitim Temiz Enerji Nükleer Enerji Öğrenciler 

-detaylar

( MERSİN -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız"-"Yıllık 35 milyar kw saat elektrik üreterek ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Her aşaması dikkat ve mükemmel planlama istiyor. Biz de her türlü önem alıyor, emniyetten taviz vermiyoruz"-"Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacaktır. Şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacak. Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak"-"550 parçadan oluşan santrali güvenlik sistemleriyle donatıyoruz" MERSİN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin temiz enerji anlamındaki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesi'nin temel atma töreninde konuştu.

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