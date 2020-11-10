Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye’yi modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz" - ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. (5)Erdoğan: "Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz."Erdoğan: "Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım