Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış törenine katıldı

( KOCAELİ )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- “Batı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan, sarılmaya çalıştıkları İslam düşmanlığı da kurtaramayacaktır”- “Bu asır Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır” KOCAELİ



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nde yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan, sarılmaya çalıştıkları İslam düşmanlığı da kurtaramayacaktır” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Büyük ve güçlü Türkiye davasına gönül vermiş herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır. Zorluklar karşısında yılmadan, yorulmadan hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik sosyal destekleri önemli görüyorum. Tüm bu eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen kurum ve belediyelerimizi gönülden tebrik ediyorum. Kocaeli sadece belediye ve kamu yatırımlarında değil, özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyuyor. Bizler müteşebbislerimizi her alanda destekliyor, teşvik ediyoruz. İş dünyasının her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz bu eserden bende gurur duydum. Eskiden fabrika olan bu alanı, uluslararası kongre merkezine dönüştürmelerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum” dedi.

Pandemi sebebiyle dünyanın bir çok ülkesinde ekonominin durma noktasına geldiğini hatırlatan Erdoğan, “Biz açılan fabrikalar, sanayi tesislerimiz ile daha da güçleniyoruz. Gaziantep’te, Ankara’da fabrikalarımızın açılış heyecanını yaşadık. Kimya sektöründe yaklaşık 1,2 milyarlık yatırımın Kocaeli’ne kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ülkeye, millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Hizmete dönüşmeyen sevgi kuru bir hamaset olarak kalır. Bizim aşkımız da, sevdamız da Türkiye’dir. Biz bu sevgimizi lafta bırakmıyoruz. Bizim lügatimizde boş konuşmanın, yalan ve iftiranın asla yeri yoktur. Hayallerimizi önce projelere, projeleri de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Çeyrek asrı aşkın süredir gece-gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkûm edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Özellikle korona virüs salgını döneminde adaletsizlikler, çarpıklıklar açık hale geldi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre can verdi. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan, sarılmaya çalıştıkları İslam düşmanlığı da kurtaramayacaktır. Bu asır Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.



