- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini kabul etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ahmed’in eşi, çocukları ve torunu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-



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