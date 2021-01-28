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( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız"-"Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir"-"Ürettiğiniz çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa o zaman oturup düşünmeniz lazım"-"Bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören, sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bizim medeniyetimiz bu noktada ayrılır. Teknolojiyi insanlık yararına geliştirir"-"Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde o coğrafyalarda sefaletin önüne geçmek için kullanırız"-"Türkiye'yi kritik teknolojin pazarı değil üreticisi yapmanın altında yatan ana sebep de budur"-"Bilim insanlarımızın sağlık alanındaki çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık"-"436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor"-"İkinci nesil bir aşımızın çalışması da hızla devam ediyor. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşışlarımızın üretim süreçlerine dahil olacaklar"-"İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.





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