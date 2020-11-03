Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"- "Boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir"- "Yıkımın yoğun olduğu Bayraklı'da bin adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya bugün itibariyle başladık"- "Eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Kiracılara 5 bin lira yardım yapıyoruz"- "İş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir"- "Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz"
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