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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"- "Boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir"- "Yıkımın yoğun olduğu Bayraklı'da bin adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya bugün itibariyle başladık"- "Eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Kiracılara 5 bin lira yardım yapıyoruz"- "İş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir"- "Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz"

Konteyner Kent 

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