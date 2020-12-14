Cumhurbaşkanı Erdoğan:“Son dönemde ABD ve Avrupa’da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici”
Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA - 1)-“Nerde bir haksızlık varsa tepkimizi ortaya koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz”- “Biz çatışma peşinde koşan bir ülke değiliz. Kimsenin hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz.”- “Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Hakkın batıla karşı galip geldiği bir zaferi simgeliyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşu ile Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralandı.”-“Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz.”- “Boral tan faciasında, tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.”- “TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
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