Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkalamaları

(ŞIRNAK - 1)- "Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor"- “Muhalefet milletten uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor.”- “Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. Türkiye’nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollarla değiştirirken milletimiz yanımızdaydı. Biz hayatımızı milletimize hizmete adadık. Milletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Her platforma hakkımızı savunurken milletimiz hep yanımızdaydı.”

Sufle Bild Forma Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı