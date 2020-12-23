- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleyen kabulde Büyükelçi Jaime Van Zeller Leitao, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Leitao’nun beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
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