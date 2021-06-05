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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz'

Erdoğan'ın açıklamaları

Arıtma Tesisi Su Arıtma Tesisi Bisiklet 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz"-"Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj belasından denizlerimizi temizleyeceğiz"-"Atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten 1175'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok farklı alanda kullanma ihtimali doğmuştur. Bu tür yatırımları destekliyoruz"-"Bisiklet Yolu Master projemiz tamamlandığında Edirne'den Hakkari'ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde bisikletle gidebilecektir"-"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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