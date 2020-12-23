Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Büyükelçisini kabul etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee Won Ik’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleyen kabulde Büyükelçi Lee Won Ik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Won Ik"ın ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-



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