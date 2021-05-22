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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türkü adaletsizliğin ve çifte standardın ne olduğunu gayet iyi biliyor. Kapalı kapılar ardından Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde hep 3 maymunu oynadılar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türkü adaletsizliğin ve çifte standardın ne olduğunu gayet iyi biliyor. Kapalı kapılar ardından Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde hep 3 maymunu oynadılar'

Erdoğan'ın açıklamaları

Su Sıkıntısı Müzakere 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü adaletsizliğin ve çifte standardın ne olduğunu gayet iyi biliyor. Kapalı kapılar ardından Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde hep 3 maymunu oynadılar"-"Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır"-"Son yıllarda hayata geçirdiğimiz altyapı projeleri ile milletimizle, Kıbrıs Türkü arasındaki beraberliği her alanda geliştirdik"-"Özellikle su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türk'ünü kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koydum. Projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

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