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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz'

Erdoğan'ın açıklamaları

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz"-"Dünyada örnek teşkil edecek bir proje oldu"-"Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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