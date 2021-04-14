Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İçinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var, bu işi çok seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz'



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin 104 Emekli amiralin bildirisine ilişkin sorusuna, ”Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir Başkomutan olarak, Cumhurbaşkanı olarak ülkemin birlik beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Buluşmaları kapsamında Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin emekli amiraller bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı. "Askerin emeklisi ve ya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şuanda Cumhurbaşkanı olarak bu ordunun Başkomutanıyım. Siz, 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Böyle bir metinin ortaya konulmasını bir Başkomutan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir"



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