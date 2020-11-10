Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi’nin mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi’nin mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz" - ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Salondaki katılımcılar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz."
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