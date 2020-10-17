- Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj gemisini ziyaret için helikopterle İstanbul’dan ayrıldı

- helikopter



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki evinden ayrılarak Fatih sondaj gemisine olan ziyaretini gerçekleştirmek üzere Zonguldak’a helikopterlerle geçiyor. İstanbul’da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Vahdettin Köşkü’nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta bulunan Fatih sondaj gemisine gerçekleştireceği ziyarete gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00’da helikopterle gemiye çıkarak doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Zonguldak’taki Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak. (MB-



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