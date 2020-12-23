Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisini kabul etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleyen kabulde Büyükelçi Augustin Vasquez Gomez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Gomez’in beraberindeki eşi, çocukları ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-



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