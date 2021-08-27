Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dün Kabil’de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya çıkmıştır”

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( İSTANBUL -1) -"Afganistan’da önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek” -“Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarına göre mevcut kayıtlı, kayıtsız Afgan göçmen sayısı 300 bin"- (Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili): “Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte görüşüldü, yine görüşülür” İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

