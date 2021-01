Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya yabancı karşıtlığı ve nefret söylemi ile mücadele çağrısı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık ‘dur’ denilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde, dünyada geçmişte yaşanan bütün soykırımları hatırlayıp kurbanları anmak ve benzer acıların yaşanmaması için uluslararası topluma “barış” sorumluluğunu hatırlatmak amacıyla hazırlanan “weremember.gov.tr” adlı internet sitesi, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak kabul edilen 27 Ocak’ta açıldı. İngilizce olarak yayına başlayan sitede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı yer aldı. “Irkçı terör, toplumsal barışı dinamitleyen güvenlik tehdidine dönüştü” İnsanlık olarak zor bir dönemden geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelere yönelik şiddet eylemlerinde çok ciddi artış yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçlarının günden güne tırmandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı terörün bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: “Oysa geride bıraktığımız asırda meydana gelen elim hadiseler, ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Holokost, Bosna, Ruanda ve Kamboçya soykırımlarının işaretleri, bu katliamlardan çok önce, sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli etmiştir. Bu soykırımlardan her biri, uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir.” “Nefret söylemleriyle mücadele, insanlığın ortak vazifesi” “Nefret söylemleriyle mücadele, sadece mağdurların değil, insanlık olarak hepimizin ortak vazifesidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu, ahlaki bir tavrın ötesinde, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine göre de ahdi bir yükümlülüktür. Milletlerarası örgütlerin, hükümetlerin, medyanın, siyasetçilerin, sivil toplumun, dini grupların ve kanaat önderlerinin her birinin bu kapsamda üstlenmesi gereken önemli roller bulunuyor.” ifadelerini kullandı. “Hiçbir ayrım yapmadan ülkemize sığınan herkese sahip çıktık” Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlardır farklılıkları barış içinde bir arada yaşatan ülke olarak, başta Medeniyetler İttifakı girişimi olmak üzere üyesi oldukları uluslararası platformlarda bu yönde çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Uyguladıkları açık kapı politikasıyla inancı, dili, kökeni ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye’ye sığınan herkese sahip çıktıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık “dur” denilmelidir” dedi.

“İnsanlığa karşı suçların yaşanmayacağı bir gelecek temenni ediyorum” Dışişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı öncülüğünde hayata geçen bu projeyi, nefret suçlarıyla mücadeleye yapılmış anlamlı bir katkı olarak değerlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vesileyle soykırım kurbanlarının hatıralarını saygıyla anıyor, her türlü ayrımcılığın son bulacağı, insanlığa karşı suçların yaşanmayacağı bir gelecek temenni ediyorum.” diye konuştu.

Yaşanan acılar unutulmayacak “weremember.gov.tr” adlı internet sitesinde, Holokost, Ruanda, Srebrenica, Kamboçya gibi soykırımlarda yaşananlar bilgi, belge ve görsellerle anlatılacak. Holokost kurbanı Yahudi ve Roman temsilcilerinin mesajlarına yer verilecek sitede, soykırım hakkında yayınlanmış makale, kitap gibi kaynaklara da ulaşılabilecek. (İLK-



