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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akıbetimin Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akıbetimin Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık'

Erdoğan'ın konuşması

Kırköy Toplantı Kefen Genel Başkan 

-detaylar

( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akıbetimin Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık"-"Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizlerdiniz. Bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz. Boşuna uğraşmayın, hepsine hazırız"-"15 Temmuz'da bunu gördük ve hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. Sen genel başkanın tankların arasından kaçıp giderken biz milli irade ile beraber tüm dünyaya selam verdik. Biz dik durduk. Ama siz hemen kaçtınız, Bakırköy Belediyesi'nde çay, kahve sohbetine daldınız, oradan seyrettiniz. Daha çok seyredeceksiniz"-"Kalkıp basın toplantıları ile filan benim akıbetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Her nefis ölümü tadacaktır, ama sen de tadacaksın. Bu yolculuk bir vatan yolculuğudur" ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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