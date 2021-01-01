Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımadır. Bu faşist anlayış halen sürüyor. Bay Kemal yanına 2 tane başörtülü alar

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( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yönelik) “Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımadır. Bu faşist anlayış halen sürüyor. Bay Kemal yanına 2 tane başörtülü alarak milleti aldatamazsın. 2 değil 20 başörtülü alsan milleti aldatamazsın” İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fikri Sağlar’ın açıklamalarına yönelik soru üzerine; “Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımadır. Bu faşist anlayış halen sürüyor. Bay Kemal yanına 2 tane başörtülü alarak milleti aldatamazsın. 2 değil 20 başörtülü alsan milleti aldatamazsın” dedi.





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