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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak, alanının en iyisi 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız"-"Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz sinerji ve potansiyelin bizleri hedeflerimize ulaştıracağına inanıyorum" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.





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