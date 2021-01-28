( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak, alanının en iyisi 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız"-"Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz sinerji ve potansiyelin bizleri hedeflerimize ulaştıracağına inanıyorum" ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.
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