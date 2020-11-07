Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkenin tüm renklerini aynı samimiyetle kucakladık' - KAHRAMANMARAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tüm renklerini aynı samimiyetle kucakladık" - KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesiKAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş - Göksun arasındaki yolun açılış törenine katılarak, konuşma yaptı.(3)
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