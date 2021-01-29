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( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz"-"Arkadaşlar bu konuda Bilim Kurulu'nun ifadeleri önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor"-"Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum"-"Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



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