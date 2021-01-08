Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz”

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( İSTANBUL )- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız"- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz” İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Bilimsel amaçlı çalışmalar için fırlatılan uyduların bir kısmının yakıt ömürleri tükendiği için devre dışı kaldığını belirten Erdoğan, istihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan TÜRKSAT 5A'nın da aktif olmasıyla birlikte faal haberleşme uydularının sayını 4'e yükselttiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uydunun kapsama alanında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Afrika, Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in bulunduğuna işaret ederek, "Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzla aynı zamanda mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde, bu yıl içinde fırlatılacak TÜRKSAT 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planladıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce yer gözlem uydumuz RASAT'ı kendimiz tasarlayıp, üretmiş ve 2011 yılında Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için kendi tasarımımız olarak geliştirdiğimiz Göktürk-2 uydusunu da 2012'de Çin'den uzaya göndermiştik. Hava kuvvetlerimiz yanında pek çok kurumumuz için önemli veriler sağlayan Göktürk-1 uydusunu ise 2016'da Fransız Guyanası'ndan fırlatarak uzaydaki yerini almasını sağlamıştık. Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip, önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimiz olan İmece isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. İnsanlığın geleceğinde uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından kurdukları Türkiye Uzay Ajansı'nın ülkenin bu alandaki vizyonunu hayata geçirmede önemli görevler üstleneceğini söyleyen Erdoğan, bu ajans tarafından hazırlanan 2021, 2030 milli uzay programını da yakın bir tarihte açıklayacaklarını, bu alandaki hedefleri kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 yıl içerisinde ülkeye kazandırılacak uydular ile insan kaynağına ve uzay sanayine yönelik projeleri bu programda ortaya koymuş olacağız. Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içerisindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki heyecanlarını ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyoruz" diye konuştu.





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