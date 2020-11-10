Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel ve küresel her meselede tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel ve küresel her meselede tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik" - ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. (3)
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