Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir'

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, içeride ve dışarıda Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

"Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azaldı” Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azalırken, yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilmiş olacak. Ulaşım projelerini bir ülkenin kalkınmasının, hedeflerine doğru yürümesinin temel altyapısı olarak görüyoruz. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu, 81 ilin tamamını kuşatacak şekilde, 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bu yolların üzerine 410 tünel inşa ettik. Araç sayımız arttığı halde, bu altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı, hem kazalar azaldı hem konfor yükseldi. Hızlı tren hatlarımızı giderek yaygınlaştırıyoruz. Yaşadığımız her hadise, ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. İhracatımız arttıkça, üretimiz tesislerimizin, lojistik altyapımızın önemi ortaya çıktı” dedi.

“Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir” Erdoğan, “Bizim için en büyük sevinç, bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini nasıl yalan yanlış konuşmalarla geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi gideceğini biliyoruz. 2 çarpı 2 gibi genişlikte bir yol. Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu yollarla şehirlerimiz güzelleşiyor” diye konuştu.

“Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri bir kez daha hüsrana uğratacağız” “Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar. Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü? Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca, tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, içeride ve dışarıda Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız” dedi.

“Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz” Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulmak için yoğun çabalar göstermemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye-AB ilişkilerinin 1-2 devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

Açılışı yapılan Manisa - Akhisar Çevre Yolu'nun ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Yolumuzun yapılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, Genel Müdürlüğümüzü, yüklenici firmamızı, mühendisinden mimarına işçisine herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.





