( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı mesela tüm ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Biz ise köklerimizi dışlayarak 2 asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Fikri bir buhranın içinde bulunuyoruz" İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir’de İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’nde konuştu.
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