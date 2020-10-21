- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Schulz’un eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
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