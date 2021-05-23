Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişi
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Binali Yıldırım karşıladı.
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